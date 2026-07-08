В Пакистане ищут пропавший с радаров самолет

Власти Пакистана проводят операцию по поиску грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways с пятью членами экипажа, следовавшего по маршруту Шарджа-Карачи.

Он пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 км к западу от пакистанского портового города Карачи, сообщила газета The Express Tribune.

Согласно заявлению Управления аэропортов Пакистана (PAA), на радаре было «зафиксировано быстрое снижение и резкое изменение курса самолета, после чего связь с ним была потеряна примерно в 155 морских милях к западу от Карачи». За несколько минут до этого пилот сообщил о проблеме с навигационной системой.

«Предварительные данные ADS-B (технология отслеживания воздушных судов) указывают на потерю высоты, за которой последовал ее набор, а затем вторая, внезапная и резкая потеря высоты», — говорится в сообщении. Последние данные поступили в диспетчерскую с борта самолета, когда он находился на высоте 355 м, а его «вертикальная скорость достигала 6 827 м в минуту».

К месту предполагаемого падения самолета направлены фрегат пакистанских ВМС PNS Zulfiqar (F-251), самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 Erieye, турбовинтовой самолет ATR-72. В поисковой операции задействовано также коммерческое судно «Лахор» Пакистанской национальной судоходной корпорации.

Источник: ТАСС