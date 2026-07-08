«Гренландия не продается»: ответ Трампу от премьера Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь отвергла возможность продажи Гренландии.

Об этом она сказала в ходе проходящего в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что «Гренландия должна находиться под контролем США».

По словам Фредериксен, Гренландия, входящая в состав Датского королевства, «не намерена становиться частью Соединенных Штатов».

«Гренландия, разумеется, не продается. Мы четко заявляли об этом с самого начала», — сказала премьер-министр.

Премьер также отметила, что ожидает от НАТО подтверждения уважения к суверенитету Дании.

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии в ходе визита в Анкару, куда он прибыл для участия в саммите Североатлантического альянса. Глава Белого дома заявил, что остров имеет важное значение для Вашингтона и должен находиться под американским контролем.

Источник: Anadolu