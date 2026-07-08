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Общество

Теперь в LANDAU School доступна ежемесячная оплата обучения!

First News Media11:08 - Сегодня
Теперь в LANDAU School доступна ежемесячная оплата обучения!

Для многих родителей, которые хотят дать своему ребёнку образование в частной школе, единовременная оплата обучения за весь учебный год может стать серьёзной финансовой нагрузкой.

Стремясь обеспечить максимальный комфорт для семей, LANDAU School с нового учебного года внедряет новые возможности для родителей.

Одним из главных нововведений станет возможность оплачивать обучение ежемесячно. Теперь родители учеников азербайджанского и русского секторов смогут вносить оплату за обучение ежемесячно. Такой формат оплаты позволит родителям более удобно и эффективно планировать семейный бюджет.

Ещё одним важным преимуществом станет то, что питание включено в стоимость обучения. Это решение делает обучение в школе ещё более удобным как с финансовой, так и с организационной точки зрения.

В LANDAU School организации питания уделяется особое внимание:

* ученики обеспечиваются двухразовым питанием — обедом и полдником;

* меню составляется с учётом принципов сбалансированного питания;

* качество питания находится под постоянным контролем специалистов по питанию;

* при разработке меню обязательно учитываются пожелания и отзывы родителей.

Все перечисленные возможности будут доступны в новом корпусе “City Garden”, который откроется в сентябре по адресу: Наримановский район, улица Ислама Абышова.

Новый современный кампус, созданный с учётом потребностей учеников, будет вести обучение на азербайджанском, русском и английском языках.

В новом корпусе “City Garden” предусмотрены:

* просторные и светлые учебные классы;

* актовый зал на 250 мест;

* большой спортивный зал;

* открытая игровая площадка;

* просторные общие зоны;

* современный STEAM-кабинет и другие возможности, способствующие всестороннему развитию учеников.

Новые условия ещё раз подтверждают, что в LANDAU School приоритетом неизменно остаются как всестороннее развитие учеников, так и комфорт их родителей.

В настоящее время продолжается приём на 2026/2027 учебный год.

Для регистрации достаточно перейти по ссылке и заполнить онлайн-форму: https://shorturl.at/1KHfO

Подробная информация: *1908.

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