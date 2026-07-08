Теперь в LANDAU School доступна ежемесячная оплата обучения!
Для многих родителей, которые хотят дать своему ребёнку образование в частной школе, единовременная оплата обучения за весь учебный год может стать серьёзной финансовой нагрузкой.
Стремясь обеспечить максимальный комфорт для семей, LANDAU School с нового учебного года внедряет новые возможности для родителей.
Одним из главных нововведений станет возможность оплачивать обучение ежемесячно. Теперь родители учеников азербайджанского и русского секторов смогут вносить оплату за обучение ежемесячно. Такой формат оплаты позволит родителям более удобно и эффективно планировать семейный бюджет.
Ещё одним важным преимуществом станет то, что питание включено в стоимость обучения. Это решение делает обучение в школе ещё более удобным как с финансовой, так и с организационной точки зрения.
В LANDAU School организации питания уделяется особое внимание:
* ученики обеспечиваются двухразовым питанием — обедом и полдником;
* меню составляется с учётом принципов сбалансированного питания;
* качество питания находится под постоянным контролем специалистов по питанию;
* при разработке меню обязательно учитываются пожелания и отзывы родителей.
Все перечисленные возможности будут доступны в новом корпусе “City Garden”, который откроется в сентябре по адресу: Наримановский район, улица Ислама Абышова.
Новый современный кампус, созданный с учётом потребностей учеников, будет вести обучение на азербайджанском, русском и английском языках.
В новом корпусе “City Garden” предусмотрены:
* просторные и светлые учебные классы;
* актовый зал на 250 мест;
* большой спортивный зал;
* открытая игровая площадка;
* просторные общие зоны;
* современный STEAM-кабинет и другие возможности, способствующие всестороннему развитию учеников.
Новые условия ещё раз подтверждают, что в LANDAU School приоритетом неизменно остаются как всестороннее развитие учеников, так и комфорт их родителей.
В настоящее время продолжается приём на 2026/2027 учебный год.
Для регистрации достаточно перейти по ссылке и заполнить онлайн-форму: https://shorturl.at/1KHfO
Подробная информация: *1908.