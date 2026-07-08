В США выпустят первую за 100 лет некруглую монету - ФОТО

Монетный двор США выпустит первую в новейшей истории США монету некруглой формы "Звон свободы - Колокол свободы".

Об этом сообщила пресс-служба Монетного двора.

По ее информации, монета в форме колокола будет выпущена к 250-летию основания США. На лицевой стороне монеты будет изображен колокол с трещиной и надпись Liberty, даты 1776 - 2026 и девиз "на Бога уповаем".

На обратной стороне будет изображен Индепенденс-холл на фоне фейерверка, надпись "Соединенные Штаты Америки", девиз "Из многих - единое" на латыни.

Выпуск памятных монет является давней традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Успешными также были выпуски, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.