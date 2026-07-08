В столице планируют довести протяженность велодорожек до 100 км - КАРТА

В столице протяженность полос микромобильности достигла 66,6 км.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что зафиксирован рекордный показатель по количеству заказов средств микромобильности.

Согласно «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», протяженность полос микромобильности планируется довести до 100 км.

Расширение инфраструктуры микромобильности положительно влияет и на рост числа пользователей. Так, в июне 2026 года велосипеды и скутеры были арендованы 468 751 раз. Это считается рекордным показателем по количеству заказов средств микромобильности. В прошлом месяце число пользователей велосипедов и скутеров составило 238 351 человек, а пройденное ими расстояние - 1 009 172 км.