Возврат НДС по программе «ƏDV geri al» превысил 104 млн манатов за шесть месяцев

В январе-июне 2026 года уполномоченные банки вернули потребителям в общей сложности 104 млн 259,6 тыс. манатов НДС, уплаченного при покупке товаров и оплате ряда услуг в рамках проекта «ƏDV geri al».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат распространялся на товары, приобретенные у субъектов розничной торговли и общественного питания на территории страны (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также на услуги в сфере театральных постановок, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и частнопрактикующими врачами, а также услуги по размещению и проживанию в гостиницах, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана.

Кроме того, в январе-июне 2026 года сумма НДС, возвращенная иностранным гражданам из государственного бюджета по системе «tax free» за товары, приобретенные на территории Азербайджана для личного пользования, составила 4 млн 361,3 тыс. манатов.