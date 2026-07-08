Посол Ирана лично пытался урегулировать спор Царукяна с иранскими предпринимателями

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что пытался выступить посредником в споре между лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном и иранскими бизнесменами.

Об этом дипломат сообщил на пресс-конференции, передает Sputnik Армения.

Говоря о споре между Царукяном и иранскими предпринимателями, дипломат пояснил, что речь идет о проекте Армяно-иранского торгового центра, который так и не был реализован.

По словам посла, иранское диппредставительство активно сопровождало этот проект, рассчитывая, что он будет способствовать развитию двусторонней торговли и расширению присутствия иранской продукции на армянском рынке. Однако в ходе реализации проекта между сторонами возникли экономические разногласия.

"Поскольку это было чревато определенными убытками и дальнейшими проблемами, мы попытались сделать все возможное. Я лично проводил встречи со сторонами, стремясь выступить посредником и найти компромиссное решение. До последнего времени я оставался с ними на связи, пытаясь найти вариант, который устроил бы обе стороны", — заявил Ширголами.

По его словам, сейчас спор находится в правовой плоскости. Посол выразил надежду, что на основании представленных доказательств удастся урегулировать ситуацию.

Следствие обвиняет Царукяна в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством преступная группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.

Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал мошенническое хищение еще $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.