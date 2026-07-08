 Air de Lalique: в Баку представили новую коллекцию Lalique - ФОТО | 1news.az | Новости
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Air de Lalique: в Баку представили новую коллекцию Lalique - ФОТО

First News Media13:28 - Сегодня
Air de Lalique: в Баку представили новую коллекцию Lalique - ФОТО

23 апреля в Fluxus Space прошла презентация новой коллекции декоративных объектов французского Дома Lalique. Мероприятие было организовано брендом совместно с компанией Italdizain, официальным дистрибьютором Lalique в Азербайджане.

В Баку представили Air de Lalique - коллекцию, в которой Lalique обращается к одной из самых сложных для художественного воплощения тем: воздуху. Его невозможно зафиксировать буквально, но можно передать через форму, свет, движение ткани и работу хрусталя.

Презентация прошла 23 апреля в Fluxus Space. Вечер был построен не как классический показ, а как цельная визуальная среда, где каждый элемент поддерживал идею коллекции. Полупрозрачные ткани, драпировки, световые акценты и пространственные решения создавали ощущение движения воздуха - не прямой декорацией, а через намек, ритм и смену фактур. Звуковое сопровождение и ароматические композиции дополнили этот сценарий, связывая его с темами полета, открытого пространства и творческого импульса.

Уже при входе гости видели эскизы Lalique, размещенные на стенах зала. Они задавали художественный контекст презентации и переносили внимание с готового предмета на процесс его создания - линию, замысел, движение руки. В программу вечера также вошел перформанс танцовщицы со струящимися тканями, а авторские коктейли продолжили тему воздушной стихии.

Главным визуальным акцентом первого зала стал круглый стол с драпировкой, на котором были представлены ключевые предметы Air de Lalique. Во втором зале разместили вазы Lalique, дополненные флористическими композициями. Там же работал приглашенный каллиграф: он создавал надписи для гостей на бумажных веерах, выполненных в палитре коллекции.

Air de Lalique: воздух как художественный образ

В 2026 году Lalique продолжает исследование природных стихий и обращается к воздуху - элементу, который существует в движении, в перемене света, в едва заметном смещении формы. В коллекции Air de Lalique эта идея переведена на язык хрусталя: через прозрачность, рельеф, драпированные линии и взаимодействие поверхности со светом.

Коллекция развивает важную для Дома Lalique тему природы, но делает это без буквального цитирования. Здесь воздух становится не фоном, а полноценным художественным образом. Его присутствие читается в пластике предметов, в ощущении движения и в том, как хрусталь реагирует на свет.

Палитра коллекции построена на прозрачном хрустале, коралловой патине и розовом сусальном золоте, нанесенном вручную. Эти оттенки отсылают к изменчивому свету заката и к моменту, когда воздух становится почти видимым за счет цвета, блика и отражения.

Ключевые предметы коллекции

Вазы Alizé

Скульптурные линии ваз Alizé отсылают к плиссировке и драпировкам в высокой моде. Рельеф поверхности создает ощущение движения: форма будто меняется под воздействием ветра. Версии с сусальным золотом представлены в нескольких размерах — от небольших декоративных объектов до более крупных интерьерных акцентов.

Чаша Alizé

Открытая форма чаши Alizé продолжает тот же пластический мотив. Три хрустальные опоры визуально приподнимают предмет, создавая ощущение легкого движения вверх. Свет, проходя через изгибы хрусталя, подчеркивает ритм поверхности и делает предмет самостоятельным центром композиции.

Piou-Piou

Фигурки Piou-Piou обращаются к образу птицы — одному из самых прямых символов воздуха и полета. Их силуэты сведены к нескольким точным линиям: изгибу корпуса, крылу, клюву, позе. В этой лаконичности сохраняется характер, движение и ощущение свободы.

Все предметы Air de Lalique разработаны Марком Лармино, художественным и креативным директором Lalique, совместно с Lalique Creative Studio. Коллекция продолжает диалог с наследием Рене Лалика и показывает, как природный мотив может быть переосмыслен в современном предметном дизайне.

Air de Lalique — это коллекция о движении, свете и способности хрусталя передавать то, что обычно остается невидимым. Воздух здесь становится материалом для художественного высказывания, а каждый предмет частью более широкой истории о природе, ремесле и форме.

Все изделия коллекции уже представлены в бутике в бутике Ambiance по адресу улица 28 Мая, 5А. Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94. Больше информации о Lalique и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/lalique

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