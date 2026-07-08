Генсек ОБСЕ пообещал Пашиняну сместить Гарегина II: пранк от Вована и Лексуса - ВИДЕО

Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Он пообещал сместить Католикоса всех армян Гарегина II, думая, что общается с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает Первый канал России.

Вован и Лексус в ходе беседы от имени армянского премьера заявили, что рассчитывают на поддержку ОБСЕ в вопросе смещения Католикоса.

"Я тоже этим займусь. Кстати, вы можете это сделать? Можете ли вы заменить католикоса?", - заявляет в ответ Синирлиоглу.

В ответ пранкеры отмечают, что "помощь ОБСЕ станет козырем и поможет сместить армянского патриарха и сменить религию". Также они попросили поддержки в тех случаях, когда столкнутся с большой критикой со стороны союзников лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

"Хорошо, я сделаю все возможное", - заявил генсек ОБСЕ.