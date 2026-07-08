Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО турецкий Центр по противодействию беспилотным системам
Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО создаваемый Турцией Центр передового опыта по противодействию беспилотным системам.
Об этом президент Турции заявил на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре.
«Мы надеемся на это как союзник, успешно применяющий беспилотные летательные аппараты в реальных боевых условиях. Я убежден, что этот центр будет способствовать укреплению наших возможностей по противодействию угрозам со стороны воздушных и морских беспилотников», - сказал он.
По его словам, Турция, располагающая крупнейшей сухопутной армией в Европе, стремится предоставлять свои возможности в распоряжение Альянса на тех этапах, когда они необходимы: «Мы входим в число союзников, которые вносят наибольший вклад в операции, миссии и учения Альянса в Косово, Черноморском регионе, странах Балтии и других регионах».
Источник: Sabah