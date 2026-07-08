 Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО турецкий Центр по противодействию беспилотным системам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО турецкий Центр по противодействию беспилотным системам

First News Media14:18 - Сегодня
Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО турецкий Центр по противодействию беспилотным системам

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил аккредитовать при НАТО создаваемый Турцией Центр передового опыта по противодействию беспилотным системам.

Об этом президент Турции заявил на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

«Мы надеемся на это как союзник, успешно применяющий беспилотные летательные аппараты в реальных боевых условиях. Я убежден, что этот центр будет способствовать укреплению наших возможностей по противодействию угрозам со стороны воздушных и морских беспилотников», - сказал он.

По его словам, Турция, располагающая крупнейшей сухопутной армией в Европе, стремится предоставлять свои возможности в распоряжение Альянса на тех этапах, когда они необходимы: «Мы входим в число союзников, которые вносят наибольший вклад в операции, миссии и учения Альянса в Косово, Черноморском регионе, странах Балтии и других регионах».

Источник: Sabah

Поделиться:
287

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги группе сотрудников дипслужбы

Общество

Метро Баку изменит график работы - ПРИЧИНА

Политика

Джейхун Байрамов обратился к выезжающим за границу гражданам Азербайджана

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 31 градуса тепла 

В мире

Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Эди Рама привлек к себе внимание на саммите НАТО

Мелони отвернулась от Трампа при подготовке к общему фото в Анкаре

ЕС планирует построить в Армении три контрольно-пропускных пункта

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Зеленский предложил Путину провести встречу в Константиновке

В Грузии жестоко убили 21-летнюю азербайджанку

Новые фото со свадьбы «самой красивой девочки в мире» Тилан Блондо – ФОТО

Последние новости

В Агентстве водных ресурсов прокомментировали падение автомобилей в канализационный колодец в Пиршаги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:17

Метро Баку изменит график работы - ПРИЧИНА

Сегодня, 16:08

Двум замминистра иностранных дел Азербайджана присвоен дипломатический ранг

Сегодня, 15:57

Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Сегодня, 15:55

В Ичеришехер запретили несогласованные строительные и восстановительные работы

Сегодня, 15:53

Эди Рама привлек к себе внимание на саммите НАТО

Сегодня, 15:50

Утвержден состав Совместной комиссии между Азербайджаном и Алжиром

Сегодня, 15:44

Мелони отвернулась от Трампа при подготовке к общему фото в Анкаре

Сегодня, 15:42

В Шуше запретили переносить памятники без согласования

Сегодня, 15:40

Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги группе сотрудников дипслужбы

Сегодня, 15:32

ЕС планирует построить в Армении три контрольно-пропускных пункта

Сегодня, 15:27

На саммите в Анкаре Катар и Кувейт заявили о намерении укрепить сотрудничество с НАТО

Сегодня, 15:10

Казахстан начал защищать свой бензин от россиян

Сегодня, 15:07

LIMAN ESTATE - Новый стандарт жизни в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО

Сегодня, 14:59

На границе с Ираном изъято свыше 78 кг наркотиков - ФОТО

Сегодня, 14:47

Вернувшимся в Ходжавендские села семьям вручены ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 14:45

Глава МИД: участников вооруженных конфликтов за рубежом ждет уголовная ответственность

Сегодня, 14:37

ЕС обсуждает с Баку и Ереваном развитие региональных маршрутов

Сегодня, 14:33

СМИ: Хегсет отменил визит в Израиль

Сегодня, 14:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02