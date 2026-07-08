Казахстан начал защищать свой бензин от россиян

Власти Казахстана ограничили пересечение границы автомобилями: теперь въезжать и выезжать на одной машине можно не чаще одного раза в сутки.

Подробнее о них на брифинге в правительстве рассказал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По словам вице-министра энергетики, мера нужна, чтобы сохранить баланс потребления топлива и предотвратить вывоз бензина.

Ранее Казахстан уже сообщал о десятках попыток незаконного вывоза топлива на фоне бензинового кризиса в России. При этом Астана ранее согласилась поставить России 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи.

"Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки", — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

"Основная работа сейчас ведётся по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для "серого" вывоза топлива. Этой работой совместно занимаются МВД, Агентство по финансовому мониторингу, Пограничная служба и таможенные органы", — сказал вице-министр.

По словам чиновника, в приграничных регионах регулярно выявляют нарушителей, пытающихся незаконно вывезти топливо.

"Сегодня действует комплекс мер, направленных на предотвращение "серого" вывоза ГСМ из Казахстана", — резюмировал Туткышбаев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. По данным правительства, только за двое суток на пунктах пропуска пресекли 61 попытку вывоза более трёх тонн топлива в дополнительных баках и канистрах, а с начала года — 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов.

В мае МВД сообщило о выявлении автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками, которые использовались для вывоза бензина за пределы Казахстана. Тогда нарушителей привлекли к административной ответственности, а транспортные средства отправили на специализированные стоянки до устранения нарушений.