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На саммите в Анкаре Катар и Кувейт заявили о намерении укрепить сотрудничество с НАТО

First News Media15:10 - Сегодня
На саммите в Анкаре Катар и Кувейт заявили о намерении укрепить сотрудничество с НАТО

Катар и Кувейт заявили, что укрепление сотрудничества с НАТО имеет важное значение для региональной и глобальной безопасности.

Представители Катара и Кувейта приняли участие во встрече министров иностранных дел в рамках Стамбульской инициативы сотрудничества (СИС) НАТО, прошедшей в Анкаре.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Катара, государственный министр, курирующий вопросы Министерства иностранных дел Катара, Мухаммед бин Абдулазиз аль-Халифи, возглавлявший катарскую делегацию, выступил с речью на встрече министров иностранных дел в рамках Стамбульской инициативы сотрудничества НАТО.

В своём выступлении министр Халифи заявил, что Доха придаёт большое значение развитию сотрудничества с НАТО в рамках СИС, созданной в 2004 году.

Халифи подчеркнул, что Катар поддерживает усилия по развитию практического сотрудничества с НАТО, привержена вкладу в совместные инициативы по решению взаимных проблем безопасности и укреплению потенциала.

Катарский министр объявил о достижении соглашения между Катаром и НАТО в рамках Программы индивидуального партнерства и сотрудничества (ITPP), однако не раскрыл подробностей соглашения.

Данная программа определяется как всеобъемлющая стратегическая основа для управления и направления сфер гражданского и военного сотрудничества между двумя сторонами.

Халифи также сообщил, что процесс создания регионального центра операций по поддержанию мира, который планируется открыть в Катаре под эгидой НАТО, вступает в завершающую стадию.

Отметив, что встреча проходит в период, когда угрозы безопасности и политические угрозы всё больше переплетаются, Халифи подчеркнул необходимость укрепления совместных усилий и координации для борьбы с проблемами, влияющими на безопасность Ближнего Востока и региональную стабильность.

Он призвал уделять приоритетное внимание дипломатии, диалогу и совместным инициативам в целях сохранения регионального мира и стабильности.

Министр иностранных дел Кувейта шейх Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах в своем выступлении выразил желание активизировать совместную работу с НАТО в рамках СИС и расширить сферы сотрудничества в противодействии существующим и возникающим угрозам в регионе.

Министр Сабах отметил, что наличие в его стране регионального центра НАТО и СИС отражает силу партнерства между двумя сторонами, а также их приверженность координации и конструктивному диалогу.

Коснувшись также региональных событий, Сабах заявил, что его страна осуждает нападения Ирана на Кувейт и его гражданские объекты, подчеркнув, что это является явным нарушением суверенитета страны.

Он выразил надежду, что протокол о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном, будет способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности посредством диалога, в ходе которого будут учтены и опасения стран Персидского залива в области безопасности.

Министр призвал организовать в 2027 году в Кувейте совместную встречу на уровне министров между странами «Стамбульской инициативы по сотрудничеству» и членами НАТО, отметив, что данная встреча будет способствовать достижению общих целей и укреплению региональной безопасности и стабильности.

«Стамбульская инициатива по сотрудничеству», запущенная в 2004 году, функционирует в качестве платформы партнерства, призванной способствовать глобальной и региональной безопасности путем обеспечения возможности сотрудничества стран Ближнего Востока, не входящих в НАТО, с альянсом.

В этом году в заседании приняли участие Катар, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Anadolu

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