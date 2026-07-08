ЕС планирует построить в Армении три контрольно-пропускных пункта

Европейский союз планирует построить в Армении три контрольно-пропускных пункта, и первым необходимым условием для реализации этих программ станет разминирование территорий.

Как сообщает “Арменпресс”, об этом заявил посол Европейского союза в Армении Василис Марагос на брифинге для журналистов в Ереване, представляя современную машину для разминирования, подаренную Армении Европейским союзом.

Отвечая на вопрос, будет ли эта машина служить только для обеспечения безопасности приграничного населения или также для инфраструктурных проектов, Марагос сказал, что она будет иметь большое значение по обоим направлениям.

“Для коммуникационных проектов требуется разминирование территорий, через которые они будут проходить. Мы взяли на себя обязательство построить три контрольно-пропускных пункта и сейчас работаем над деталями этой программы. Однако разминирование станет первым необходимым шагом, чтобы эти важные строительные работы могли продвигаться вперед”, — отметил Марагос, не уточняя, на каких участках планируется строительство пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Он добавил, что Европейский союз продолжит углублять сотрудничество с Арменией, инвестируя как в безопасность, так и в развитие инфраструктуры. Согласно послу ЕС в Армении, ЕС последовательно работает над углублением отношений с Арменией, и это сотрудничество уже приносит ощутимые результаты для граждан Армении. “Мы работаем над углублением отношений между ЕС и Арменией, и это приносит очень конкретные выгоды армянскому народу. Европейский союз инвестировал в обеспечение безопасности населения, пострадавшего от конфликта, посредством различных программ, а также деятельности наблюдательной миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Теперь мы также инвестируем в спасение жизней, сотрудничая со структурой Армении по разминированию”, — подчеркнул Василис Марагос, уточнив, что машина для разминирования, переданная Армении, была произведена в Хорватии и является конкретным проявлением солидарности европейских налогоплательщиков с Арменией.