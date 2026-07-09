В Балакене найдено тело унесенного селевым потоком мужчины - ОБНОВЛЕНО

В Балакенском районе обнаружено тело местного жителя, 43-летнего Аслана Рамазан оглу Рзаева (1983 г.р.), которого унесло селевым потоком.

Как передает Report, тело мужчины нашли неподалеку от места, где он упал в реку.

Напомним, инцидент произошел в селе Катех на одноименной реке. По предварительным данным, житель села Катех А.Рзаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался собрать древесину, принесенную селевыми водами, однако по неосторожности упал в реку и был унесен течением.

2026/07/08 17:02

В Балакенском районе 43-летнего мужчину, предположительно, унесло селевым потоком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в селе Катех на реке Катехчай.

Так, житель села Катех Балакенского района Аслан Рамазан оглу Рзаев (1983 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался собрать дрова, принесенные селевым потоком, и по неосторожности упал в реку. В этот момент его унесло течением.

В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются, к работам на месте происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.