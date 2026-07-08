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Экономика

Азербайджан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества и совместные проекты

First News Media21:00 - Сегодня
Азербайджан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества и совместные проекты

Азербайджанская и туркменская стороны обсудили ключевые направления экономического взаимодействия, а также реализацию крупных совместных инициатив.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в публикации на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в ходе визита в Туркменистан для участия в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии делегация Азербайджана была принята национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Министр отметил, что отношения между двумя странами продолжают активно развиваться на основе дружбы и взаимного доверия, чему способствует политическая воля руководителей обоих государств. Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения экономического сотрудничества и реализации масштабных проектов, направленных на диверсификацию двустороннего взаимодействия.

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