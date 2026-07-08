Трамп заявил, что не уверен, хочет ли заключать сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, хочет ли он теперь достичь договоренностей с Тегераном.

"Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, имея в виду власти Ирана. "Их действия в последнюю неделю или две недели говорят о том, что они не стремятся принести пользу своему народу", - полагает американский лидер.

Источник: ТАСС