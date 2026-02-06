Трамп пообещал исключить Сирию из списка стран - спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен исключить Сирию из американского списка государств, поддерживающих терроризм, в котором страна находится с 1979 года.

Как сообщает агентство Анадолу, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, Трамп положительно ответил на вопрос о возможном исключении Сирии из этого списка.

«Думаю, я это сделаю. Почему бы и нет? Он (Ахмед аш-Шараа) проделал очень хорошую работу. Возможно, он сам мог бы поднять этот вопрос. Это хороший вопрос. Есть ли у кого-то возражения? Я считаю, что мы должны это сделать. Да, я исключу Сирию из списка», — заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос о возможной помощи Сирии в вопросах, связанных с Ливаном и движением «Хезболла», Трамп сказал: «Они могут помочь. Посмотрим. Мы добиваемся большого прогресса в этом направлении».