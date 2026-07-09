Лига Европы УЕФА: «Карабах» сегодня сыграет с исландским «Вестри»

"Карабах" проведет сегодня свой первый матч в сезоне 2026/2027 Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, матч стартует на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:00.

Главным арбитром матча будет молдавский ФИФА-рефери Роман Житарь.

Напомним, что ответная встреча между сторонами состоится 17 июля. Победитель пары встретится с сильнейшим в дуэли "Гленторан" (Северная Ирландия) – RFS (Латвия) во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.