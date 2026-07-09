В Загатале затопило улицы, селевой поток буквально смыл здание почты - ВИДЕО

В результате интенсивных дождей в Загатале затопило ряд улиц и населенных пунктов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Shimalnews, сильные ливни в некоторых районах привели к селям и паводкам.

Отмечается, что из-за проливных дождей в горных реках резко повысился уровень воды, а по реке Талачай прошел мощный селевой поток. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб жилым домам, хозяйствам и транспортной инфраструктуре.

Одно из самых тяжелых последствий селя зафиксировано в городе Загатала: мощные потоки воды буквально смыли здание почтового отделения №1.