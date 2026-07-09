Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Наблюдаемые в последние дни на территории Азербайджана, особенно на побережье Каспия, некоторые инвазивные виды саранчи, миграция и плотность популяции которых возросли, прилетели из Казахстана и России.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в связи с этим агентство провело наблюдения и мониторинги в 95 пунктах, расположенных в различных регионах страны.

Согласно результатам лабораторных анализов, на территории страны зафиксирована миграция некарантинных инвазивных видов: восточной горбатой саранчи, малого крестовика и варварской саранчи. В ходе проведенных исследований было установлено, что данные виды не характерны для фауны Азербайджана и, предположительно, мигрировали с территорий Казахстана и России.

Отметим, что в целях обеспечения фитосанитарной безопасности и борьбы с саранчой АПБА совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством экологии и природных ресурсов продолжают проводить мониторинги и меры по борьбе с вредителями.

Принимаются все необходимые меры для контроля плотности популяции вредителей, минимизации наносимого ими ущерба сельскохозяйственным угодьям и предотвращения их распространения на другие территории.

Напомним, что в последние дни в различных регионах Азербайджана наблюдается резкое увеличение численности саранчи.