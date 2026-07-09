Индонезия ужесточила правила для блогеров и инфлюенсеров с туристическими визами

Власти Индонезии ужесточили контроль за деятельностью иностранных блогеров, инфлюенсеров и создателей цифрового контента, находящихся на территории страны по туристическим визам.

Новые правила в первую очередь затрагивают популярный среди путешественников остров Бали, где иммиграционные органы усилили проверки и предупредили о серьезных санкциях за нарушение визового режима.

Согласно новым требованиям, иностранным гражданам запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с получением дохода, находясь в Индонезии по туристической визе. Под запрет подпадает создание контента для социальных сетей, если он производится в коммерческих целях, включая публикации, выполненные в рамках рекламных интеграций, спонсорских соглашений или иных форм монетизации. При этом нарушением считается даже ситуация, когда материалы были сняты во время пребывания на Бали, а опубликованы уже после выезда из страны.

Иммиграционная служба Индонезии также напомнила, что туристическая виза не дает права на работу, проведение исследований или участие в волонтерской деятельности. Для подобных целей иностранцам необходимо заранее оформить соответствующий тип визы.

Как сообщают местные власти, на Бали уже проходят усиленные проверки. В последние недели оперативная группа иммиграционного патруля Dharma Devata задержала десятки иностранных граждан. Сотрудники ведомства не только проводят рейды в популярных туристических районах, включая Чангу и Убуд, но и отслеживают публикации в социальных сетях, выявляя возможные нарушения визового законодательства.

За несоблюдение новых требований предусмотрены строгие меры ответственности. Нарушителям могут грозить денежные штрафы, депортация, а в наиболее серьезных случаях — пожизненный запрет на въезд в Индонезию.

Глава Управления иммиграции Бали, региональный представитель Фелусия Сенгки Ратна, заявила, что введенные меры направлены на защиту туристической отрасли острова и обеспечение соблюдения миграционного законодательства. Она призвала иностранных блогеров, инфлюенсеров и других создателей контента заранее удостовериться, что оформленная ими виза соответствует цели поездки.

В иммиграционной службе также отметили, что осуществление трудовой деятельности по туристической визе остается одной из наиболее распространенных причин депортации иностранных граждан с Бали.

Источник: NewYorkPost