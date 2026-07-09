В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку на автозаправочной станции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент зафиксирован в ночные часы на улице Мехди Аббасова. Бензовоз, принадлежащий компании SOCAR, и легковой автомобиль марки KIA потеряли управление, после чего съехали с проезжей части и вылетели на территорию АЗС.

По факту происшествия в настоящее время проводится расследование.

В ответ на запрос в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил около 03:20:

«На место происшествия незамедлительно была привлечена бригада скорой помощи. Двое пострадавших (мужчины) со множественными сочетанными травмами были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр. Пациентам оказали всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они уже отпущены домой на амбулаторное лечение».