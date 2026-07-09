 В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:15 - Сегодня
В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция - ФОТО

В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция по лечению лимфедемы после рака молочной железы.

В Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева Министерства здравоохранения впервые в Азербайджане успешно выполнена операция по пересадке васкуляризированного лимфатического узла (Vascularized Lymph Node Transfer - VLNT), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения. 

Этот метод, считающийся одной из самых сложных операций современной реконструктивной микрохирургии, применяется при лечении хронической лимфедемы, особенно лимфедемы верхней конечности, развивающейся после хирургического лечения рака молочной железы и удаления лимфатических узлов.

Во время операции здоровые лимфатические узлы вместе с кровеносными сосудами были взяты из параскапулярной области верхней части спины пациента и пересажены в подмышечную область. С использованием микрохирургических технологий сосуды диаметром менее 1 миллиметра были соединены под специальным операционным микроскопом, что позволило полностью восстановить кровоснабжение пересаженных тканей.

Параскапулярная область считается одной из самых безопасных донорских зон в мировой практике. Забор лимфатических узлов из этой области сводит к минимуму риск развития лимфедемы нижних конечностей, поэтому в последние годы данный метод получил широкое распространение в международной клинической практике.

Основная цель пересадки васкуляризированных лимфатических узлов заключается в восстановлении лимфооттока, стимуляции образования новых лимфатических сосудов и улучшении лимфодренажа в поражённой области. Благодаря этому методу у пациентов возможно значительное уменьшение отёка руки, существенное снижение частоты рецидивирующих эпизодов целлюлита, уменьшение зависимости от компрессионной терапии и заметное повышение качества жизни.

Согласно данным международных научных исследований, у правильно отобранных пациентов после операции наблюдается уменьшение объёма поражённой конечности на 20–60 процентов, а также значительное снижение частоты инфекционных осложнений.

Данная операция предназначена для пациентов с хронической лимфедемой II–III стадии, которые не получили достаточного эффекта от консервативного лечения, страдают рецидивирующими инфекциями кожи, а также имеют выраженное повреждение лимфатических сосудов, при котором другие методы микрохирургического лечения оказываются недостаточно эффективными.

Впервые выполненное в Азербайджане это высокотехнологичное микрохирургическое вмешательство стало важным этапом развития реконструктивной хирургии в стране и расширяет возможности доступа пациентов, страдающих лимфедемой, к современным и эффективным методам лечения.

«Достигнутый в Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева Министерства здравоохранения успех является очередным подтверждением развития высококвалифицированной микрохирургической помощи в нашей стране» - подчеркивают в министерстве здравоохранения.

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