Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 10 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 75-85%, днем – 55-65%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем -32-37° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем – 20-25° тепла, местами воздух прогреется до 28-30°.