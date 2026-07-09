 Бывший глава муниципалитета города Хырдалан обвиняется в присвоении 600 тысяч манатов | 1news.az | Новости
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Бывший глава муниципалитета города Хырдалан обвиняется в присвоении 600 тысяч манатов

Фаига Мамедова14:45 - Сегодня
Бывший глава муниципалитета города Хырдалан обвиняется в присвоении 600 тысяч манатов

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконных действий бывшего председателя муниципалитета Хырдалана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, экс-председатель муниципалитета Мусаев Орхан Эльхан оглы обвиняется в присвоении более полумиллиона манатов.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Орхан Мусаев в период работы на указанной должности в 2020–2025 годах, злоупотребляя должностными полномочиями, нанес ущерб муниципалитету Хырдалана на сумму более 600 тысяч манатов, продав 75 лицам земельный участок площадью 1,92 га по цене, ниже установленной законодательством.

Кроме того, на основании доказательств, собранных по уголовному делу в ходе предварительного следствия, были разоблачены и другие противоправные деяния обвиняемого. В частности, установлено, что он, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенного ему муниципального имущества в крупном размере путем присвоения и растраты, а также из корыстных побуждений умышленно внес заведомо ложные сведения в официальные документы, совершив служебный подлог.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании материалов, поступивших из Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции, уже завершено. На основании собранных доказательств О. Мусаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В его отношении избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по подсудности в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

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