Бакинский аэропорт и AZANS продемонстрировали устойчивый рост в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года мировой авиационный сектор осуществлял деятельность под влиянием геополитических процессов, ограничений, введенных в ряде воздушных пространств, а также изменений в маршрутных сетях.

Несмотря на это, азербайджанская авиация сохранила операционную устойчивость и достигла положительных результатов в сфере пассажирских перевозок, международного воздушного сообщения и аэронавигационного обслуживания, сообщает 1news.az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В январе - июне Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,334 млн пассажиров и 26 781 рейс. Из них около 2,960 млн пассажиров совершили поездки по международным направлениям.

Одним из заметных результатов первого полугодия стал рост числа трансферных пассажиров. За указанный период через аэропорт было перевезено более 275 тыс. трансферных пассажиров, что означает рост более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Маршрутная сеть Международного аэропорта Гейдар Алиев также продолжила расширяться. В настоящее время в аэропорту осуществляют деятельность в общей сложности 40 авиакомпаний, включая перевозчиков с полносервисной, низкобюджетной и гибридной бизнес-моделями, что предоставляет пассажирам широкий выбор. Начало деятельности авиакомпаний Air Serbia и FlyOne Asia внесло дополнительный вклад в расширение маршрутной сети. В настоящее время из аэропорта выполняются регулярные рейсы по 76 направлениям.

Наиболее востребованными международными направлениями стали Стамбул, Москва, Тбилиси, Анкара и Дубай. В число ведущих иностранных авиаперевозчиков по количеству рейсов вошли Turkish Airlines, Israir, AJet, Aeroflot и flydubai.

Наряду с пассажирскими перевозками, возросла и интенсивность полетов в воздушном пространстве Азербайджана. За первые шесть месяцев года Управлением воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) было обеспечено аэронавигационное обслуживание более 180 тысяч полетов в воздушном пространстве страны, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзитных полетов увеличилось на 14,4% и превысило 143 тысячи. Самый высокий суточный показатель за отчетный период был зафиксирован 9 мая. В этот день в воздушном пространстве Азербайджана было обслужено 1 271 воздушное судно.

Преобладание среди транзитных полетов таких ведущих мировых авиакомпаний, как Turkish Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways, Thai Airways, Air France, KLM, Korean Air и Aerologic, демонстрирует рост международного доверия к воздушному пространству Азербайджана и предоставляемым аэронавигационным услугам.

Итоги первого полугодия показывают, что азербайджанская авиация продолжает развиваться, гибко адаптируясь к меняющимся глобальным условиям. Рост числа трансферных пассажиров, расширение маршрутной сети, выход на рынок новых авиаперевозчиков и повышение интенсивности использования воздушного пространства дополнительно укрепляют роль страны как регионального авиационного и аэронавигационного центра.