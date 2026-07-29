В Армении министры обороны и внутренних дел сохранят посты

Министры обороны и внутренних дел Армении сохранят свои посты в новом правительстве.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьера спросили, будут ли переназначены главы Минобороны и МВД на фоне участившихся случаев гибели военнослужащих в небоевых условиях. С начала года, по данным журналистов, зарегистрировано восемь таких случаев.

Подтверждая решение о переназначении министров, Пашинян в том числе упомянул состоявшийся 28 мая военный парад.

"Да, будут переназначены... И думаю, что в том числе в Армении был парад 28 мая", - сказал Пашинян.

Комментируя ситуацию в армии, премьер заявил, что решение проблемы он видит в изменении социальной психологии общества.

"Примерно 70% происходящего в армии связано с факторами, не имеющими непосредственного отношения к Вооруженным силам.", — сказал Пашинян.

По его словам, офицерский состав также несет свою долю ответственности, однако каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

Ранее Пашинян сообщил, что администрацию премьер-министра возглавит бывший посол Армении в США Лилит Макунц. Он также назвал кандидатов от партии "Гражданский договор" на должности председателей комиссий нового парламента.

Источник: Sputnik Армения