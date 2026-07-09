Стала известна дата проведения очередных Дней поэзии Вагифа

При организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева с 16 по 18 июля состоятся очередные Дни поэзии Вагифа.

Мероприятия пройдут под девизом «Sözün hekayəsi» и будут направлены на сохранение литературного наследия выдающегося представителя азербайджанской поэзии, поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа, защиту национальных литературных ценностей, а также содействие развитию современного литературного процесса, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Поэтический праздник стартует 16 июля в родном для Моллы Панаха Вагифа в Газахском районе, а 17 июля продолжится в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Торжественная церемония открытия пройдет перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа. В ней примут участие официальные лица, писатели, поэты, а также представители международных организаций. После официальной части будет представлена сценическая композиция «Sözün ovçusu – «Könlüm keçir Qarabağdan», посвященная 120-летию народного поэта Самеда Вургуна.

В рамках Дней поэзии состоятся литературные мероприятия, будут представлены художественные композиции и музыкальные программы, посвященные творчеству Моллы Панаха Вагифа и азербайджанской классической поэзии.

В этом году программа пополнится рядом новшеств. В частности, начнет работу книжное пространство «Kitab dayanacağı», а при партнерской поддержке ТЮРКСОЙ в Шуше пройдет II Фестиваль молодых поэтов Тюркского мира.

Кроме того, в программу включены встречи читателей с народными поэтами Сабиром Рустамханлы, Вахидом Азизом и Рамизом Ровшаном, а также театрализованная композиция «Sözün gülüşü - Şuşa hekayələri».

Заключительный день Дней поэзии будет посвящен выдающимся представителям азербайджанского и общетюркского литературного наследия. Состоится научная конференция «Sözün Xaqanı - Xəlqaniyəm, Xəlqani», приуроченная к 900-летию Хагани Ширвани, а также будет представлена литературно-музыкальная композиция «Sözün həsrəti - «Heydərbabaya salam», посвященная 120-летию Мухаммедгусейна Шахрияра.

Завершатся Дни поэзии масштабной концертной программой «Sözün Zəfəri - Zəfərin sədası».

«Цикл мероприятий, проводимых в рамках Дней поэзии Вагифа, имеет особое значение в контексте реализации приоритетных задач по развитию литературы, закрепленных в Концепции «Культура Азербайджана – 2040» - отмечают в министерстве культуры.