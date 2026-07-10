В Баку соседские камеры с громкой сиреной превратили жизнь семьи в кошмар - ВИДЕО

Пресс-секретарь Шахдагского туристического центра Орхан Бадалов заявил в социальных сетях, что после безуспешных попыток договориться с соседом об отключении звукового сигнала на камерах, обратился с жалобой в МВД.

«В последнее время тема камер видеонаблюдения стала для меня особенно болезненной. Мой безответственный сосед установил в саду, рядом с разделительной стеной между участками, две камеры видеонаблюдения. Утром, вечером и даже глубокой ночью они реагируют буквально на любое движение — колыхание веток, пролетающую птицу — и каждый раз срабатывает громкий звуковой сигнал, даже когда во дворе никого нет, что в буквальном смысле превратили нашу жизнь в кошмар» — пишет в социальной сети Facebook пресс-секретарь Шахдагского туристического центра Орхан Бадалов.

О. Бадалов подчеркивает, что на просьбы отключить звуковой сигнал на камерах в ответ от соседа он слышит фразу «Это мой двор, что хочу, то и делаю»: «Не видя другого выхода, пять дней назад я направил жалобу в МВД. Согласно закону, обращения граждан рассматриваются в течение 15 рабочих дней. Вся наша семья вынуждена ходить с берушами в ушах и с нетерпением ждет дня, когда наконец сможет насладиться тишиной».

Также О. Бадалов выразил надежду, что проблема, которую ему и его семье создает сосед, будет решена в самое ближайшее время, подчеркнув, что верит в правоохранительные органы Азербайджана и доверяет им.

Напомним, что ранее Верховный суд Азербайджана сформировал правовую позицию по вопросу установки камер видеонаблюдения в многоквартирных домах. Суд указал, что камеры, охватывающие общий коридор или входы в квартиры соседей, могут устанавливаться только с их согласия. В противном случае они должны фиксировать исключительно входную зону квартиры владельца, поскольку постоянное наблюдение за соседями может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь.