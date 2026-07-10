На этих улицах Баку обеспечена безопасность велосипедистов и водителей скутеров - ФОТО - СПИСОК

В целях повышения безопасности участников дорожного движения, управляющих велосипедами и малогабаритными электрическими транспортными средствами, еще на 19 перекрестках столицы в составе существующих светофоров были установлены и введены в эксплуатацию 42 велосипедные секции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В рамках работ, проведенных Центром интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, велосипедные секции, установленные на светофорах в Насиминском и Ясамальском районах столицы, оснащены светодиодной подсветкой нового поколения.

Со списком столичных улиц, на которых обеспечена безопасность велосипедистов и водителей скутеров, можно ознакомится ниже.