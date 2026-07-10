Стало известно о состоянии мужчины, застрелившего бывшую жену в Баку

Стало известно о состоянии 43-летнего Заура Гахраманова, который подозревается в том, что накануне на улице Мир Джалала в Насиминском районе столицы застрелил из охотничьего ружья свою бывшую супругу, 44-летнюю Амалию Гахраманову.

В ответ на запрос портала 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что Заур Гахраманов продолжает лечение в отделении реанимации.

«Состояние пациента, у которого диагностированы размозженное ранение глаза и внутричерепная травма, оценивается как тяжелое», - отмечается в сообщении ведомства.

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