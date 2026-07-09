В Баку мужчина застрелил бывшую жену на улице - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при вооруженном инциденте в Баку

Состояние мужчины, получившего ранения в результате стрельбы в Баку, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как уточнили в ведомстве, 9 июля в 16:30 в службу скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории «Шамахинка» в Ясамальском районе столицы. На место оперативно была направлена бригада скорой помощи, которая доставила одного пострадавшего мужчину в Клинический медицинский центр.

У пациента диагностировали проникающее ранение глаза и внутричерепную травму. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время лечение продолжается.

В TƏBİB также сообщили, что на месте происшествия медики констатировали смерть женщины до прибытия в медицинское учреждение.

18:55

Стали известны новые подробности убийства 44-летней Амалии Гахрамановой, застреленной на одной из улиц Баку.

Как сообщает Oxu.Az, трагедия произошла перед местом ее работы. Женщина работала фармацевтом в аптеке.

Согласно информации, З.Гахраманов пришел на объект с огнестрельным оружием, намереваясь убить бывшую супругу. Увидев его, А Гахраманова выбежала из аптеки на улицу и попыталась скрыться. Однако З.Гахраманов догнал ее и открыл огонь, в результате чего женщина скончалась на месте.

Отмечается, что пара официально расторгла брак несколько месяцев назад.

18:24

Стали известны подробности вооруженного инцидента в Баку.

Согласно полученной Oxu.Az информации, погибшей в результате стрельбы А.Гахрамановой было 44 года. В совершении преступления подозревается 43-летний З.Гахраманов.

По предварительной версии, мужчина застрелил из ружья бывшую супругу, после чего выстрелил в себя.

Он был госпитализирован с ранениями в тяжелом состоянии.

18:15

В Баку совершено убийство.

По информации "Unikal", происшествие было зафиксировано в Насиминском районе столицы, на улице Мир Джалала.

Так, мужчина из охотничьего ружья застрелил жену. После этого он выстрелил в себя из оружия. Его госпитализировали в больницу.

17:39

На территории «Шамахинки» в Насиминском районе Баку совершено убийство.

Как сообщает АПА, мужчина на улице выстрелил в свою жену из охотничьего ружья, а затем в себя.

По предварительной информации, женщина скончалась на месте происшествия. Ее раненый муж в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу.

По факту проводится расследование.