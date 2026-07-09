В Баку мужчина застрелил бывшую жену на улице - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при вооруженном инциденте в Баку
Состояние мужчины, получившего ранения в результате стрельбы в Баку, оценивается как тяжелое.
Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Как уточнили в ведомстве, 9 июля в 16:30 в службу скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории «Шамахинка» в Ясамальском районе столицы. На место оперативно была направлена бригада скорой помощи, которая доставила одного пострадавшего мужчину в Клинический медицинский центр.
У пациента диагностировали проникающее ранение глаза и внутричерепную травму. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время лечение продолжается.
В TƏBİB также сообщили, что на месте происшествия медики констатировали смерть женщины до прибытия в медицинское учреждение.
Стали известны новые подробности убийства 44-летней Амалии Гахрамановой, застреленной на одной из улиц Баку.
Как сообщает Oxu.Az, трагедия произошла перед местом ее работы. Женщина работала фармацевтом в аптеке.
Согласно информации, З.Гахраманов пришел на объект с огнестрельным оружием, намереваясь убить бывшую супругу. Увидев его, А Гахраманова выбежала из аптеки на улицу и попыталась скрыться. Однако З.Гахраманов догнал ее и открыл огонь, в результате чего женщина скончалась на месте.
Отмечается, что пара официально расторгла брак несколько месяцев назад.
18:24
Стали известны подробности вооруженного инцидента в Баку.
Согласно полученной Oxu.Az информации, погибшей в результате стрельбы А.Гахрамановой было 44 года. В совершении преступления подозревается 43-летний З.Гахраманов.
По предварительной версии, мужчина застрелил из ружья бывшую супругу, после чего выстрелил в себя.
Он был госпитализирован с ранениями в тяжелом состоянии.
18:15
В Баку совершено убийство.
По информации "Unikal", происшествие было зафиксировано в Насиминском районе столицы, на улице Мир Джалала.
Так, мужчина из охотничьего ружья застрелил жену. После этого он выстрелил в себя из оружия. Его госпитализировали в больницу.
17:39
На территории «Шамахинки» в Насиминском районе Баку совершено убийство.
Как сообщает АПА, мужчина на улице выстрелил в свою жену из охотничьего ружья, а затем в себя.
По предварительной информации, женщина скончалась на месте происшествия. Ее раненый муж в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу.
По факту проводится расследование.