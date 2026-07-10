Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

В средствах массовой информации и социальных сетях нередко появляются различные публикации, касающиеся качества услуг, оказываемых гражданам в частных клиниках, а также проведения проверок со стороны Аналитического экспертного центра (АЭЦ) Министерства здравоохранения.

Зачастую граждане недостаточно осведомлены о том, какие медицинские учреждения, в каких случаях и каким образом могут быть проверены АЭЦ. В результате они нередко доверяют недостоверной информации и ожидают максимально оперативного решения возникающих проблем.

На вопросы по теме «Какие учреждения и как проверяет АЭЦ?» в интервью, опубликованном на официальном сайте минздрава, ответила начальник юридического отдела Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения Тамам Гасанова.

- Какие учреждения вправе проверять Аналитический экспертный центр Министерства здравоохранения? Проводятся ли внеплановые проверки без предварительного уведомления?

- Аналитический экспертный центр проводит плановые проверки только в частных медицинских учреждениях, зарегистрированных в государственном реестре и имеющих соответствующую лицензию. Если же становится известно о незаконном осуществлении медицинской деятельности в салоне красоты или ином немедицинском учреждении, проверка может быть проведена исключительно на основании обращения физических или юридических лиц, публикаций в средствах массовой информации либо материалов государственных органов, подтвержденных соответствующими документами.

Согласно законодательству, для проведения внеплановой проверки АЭЦ сначала обращается в Министерство юстиции и получает официальную выписку из реестра проверок. Только после получения такой выписки проверка может быть проведена. Она осуществляется в даты, указанные в реестре Министерства юстиции, и только сотрудниками Аналитического экспертного центра, сведения о которых внесены в соответствующую систему. Медицинское учреждение получает информацию о предстоящей проверке через государственный реестр.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики (можно указать: Законом Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях») все лицензии на территории страны, в том числе лицензии на осуществление частной медицинской деятельности, выдаются уполномоченным государственным органом. При этом Аналитический экспертный центр проводит обследование соответствующих медицинских учреждений и выдает заключение об их соответствии требованиям по материально-техническому обеспечению, наличию медицинского персонала и готовности к приему пациентов.

- Какие меры принимает Аналитический экспертный центр, если в ходе проверки выявляются нарушения законодательства?

- Все выявленные в ходе проверки факты оформляются официальным актом проверки. В случае установления нарушений составляется протокол об административном правонарушении, который направляется на рассмотрение в компетентный орган (суд либо иной уполномоченный орган). Административный штраф применяется только после принятия соответствующего решения этим органом.

Если нарушение совершается повторно, учреждение вновь привлекается к административной ответственности, ему направляется предписание о прекращении незаконной деятельности, а материалы передаются в правоохранительные и другие компетентные государственные органы.

Если же выявляется факт причинения вреда жизни или здоровью человека, материалы направляются в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства.

- Какие меры принимает Аналитический экспертный центр, если становится известно, что медицинская деятельность осуществляется в немедицинском учреждении, например в косметологическом салоне? Каким образом осуществляется контроль?

- В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики плановые проверки проводятся только в учреждениях, зарегистрированных как частные медицинские организации и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Если же учреждение не зарегистрировано как медицинское, например является салоном красоты или косметологическим салоном, внеплановая проверка может быть проведена только при наличии обращения физического или юридического лица с подтверждающими документами, публикаций в средствах массовой информации либо материалов, поступивших от правоохранительных органов по результатам проведенных ими проверок. При этом такие обращения обязательно должны быть обоснованы и сопровождаться подтверждающими документами.

Иногда граждане и представители средств массовой информации считают, что сразу после поступления жалобы сотрудники Аналитического экспертного центра могут незамедлительно выехать на проверку и принять оперативные меры в отношении той или иной клиники. Однако законодательство не предусматривает такой возможности.

Для проведения внеплановой проверки АЭЦ сначала обращается в реестр Министерства юстиции и только после получения соответствующей выписки вправе провести проверку.

Проверка осуществляется исключительно в даты, указанные в выписке из реестра, и только сотрудниками, официально включенными в систему в качестве проверяющих.

Если в ходе проверки подтверждается факт нарушения и устанавливается вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, в соответствии со статьей 210.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках за осуществление частной медицинской или фармацевтической деятельности без лицензии предусматривается административный штраф:

- для физических лиц — от 2 000 до 3 000 манатов;

- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 манатов;

- для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 манатов.

При этом протокол направляется в суд либо иной компетентный орган, который принимает решение о применении административного взыскания. Кроме того, учреждению направляется предписание о прекращении незаконной деятельности.

При повторном совершении такого нарушения учреждение вновь подвергается административному взысканию, а информация о его деятельности направляется в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу, Государственную службу инспекции труда, Министерство внутренних дел и другие компетентные государственные органы.

Если же в действиях выявлены признаки причинения вреда жизни или здоровью человека, перед органами прокуратуры ставится вопрос о рассмотрении данного факта в порядке уголовного судопроизводства.

- Каким образом граждане могут подать жалобу на медицинские услуги, оказанные в частных медицинских учреждениях?

- Согласно статье 41 Конституции Азербайджанской Республики каждый имеет право на охрану здоровья и получение медицинской помощи.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», если права пациента нарушены, он вправе обратиться к руководству лечебно-профилактического учреждения, в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, либо в суд в установленном законодательством порядке.

Оказание медицинских услуг в частных медицинских учреждениях осуществляется в рамках договора, заключенного между пациентом и медицинской организацией. Если гражданин не удовлетворен оказанной ему медицинской услугой, он может направить письменное обращение через раздел «Обращения» на официальном сайте Аналитического экспертного центра (https://pharma.az/), а также обратиться через службу «Единого окна». Кроме того, свои обращения и жалобы можно направить посредством Горячей линии Центра (+994 12 596 05 20).

Если же обращение связано с возмещением причиненного ущерба, заявителю необходимо обращаться в правоохранительные органы или в суд.

- Может ли гражданин получить компенсацию, если он не удовлетворен медицинской услугой, оказанной в частной клинике, и куда для этого следует обращаться?

- Если гражданин считает, что вследствие оказанной ему медицинской услуги ему причинен ущерб и он намерен требовать компенсацию, он должен обратиться в суд.

Размер причиненного вреда определяется судебной экспертизой, назначенной судом. Именно на основании судебного решения устанавливается размер ущерба, подлежащего возмещению, после чего гражданину выплачивается соответствующая компенсация.

Рассмотрение требований о взыскании компенсации не входит в полномочия Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения.