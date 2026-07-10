МЧС обратилось к населению в связи с пожароопасностью в период уборки зерновых – ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с началом сезона уборки зерновых культур, напомнив о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщили в МЧС, заготовка зерна имеет важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. В связи с тем, что уборочная кампания приходится на жаркий и засушливый период года, защита зерновых полей от пожаров приобретает особую актуальность.

Ведомство призвало граждан, в том числе владельцев хозяйств и всех участников уборочных работ, соблюдать следующие правила:

- категорически запрещается разводить огонь, пользоваться открытым пламенем, курить на зерновых полях и разжигать костры вблизи них. Для курения должны быть оборудованы специальные места;

- во время движения по дорогам недопустимо выбрасывать непотушенные окурки и спички, материалы, пропитанные горючими жидкостями, а также стеклянные бутылки и осколки стекла;

- территории вокруг зерновых полей необходимо регулярно очищать от сухой травы и мусора;

- сельскохозяйственная техника, задействованная в уборке урожая, должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения и пройти противопожарный технический осмотр до начала работ;

- запрещается оставлять технику на полях после завершения работ, заправлять ее топливом в ночное время, допускать разлив топлива и масел, а также хранить на технике дополнительные запасы горюче-смазочных материалов;

- полевые лагеря, зерноочистительные площадки, а также места складирования сена и соломы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- между сельскохозяйственными угодьями и лесными массивами, автомобильными дорогами и железнодорожными путями необходимо создавать защитные полосы.

В случае возникновения пожара МЧС рекомендует немедленно прекратить работы, предупредить находящихся поблизости людей, попытаться ликвидировать возгорание с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушителя, воды, земли, плотной ткани и т.д.), а также незамедлительно сообщить о происшествии по телефону 112.

В министерстве также напомнили, что сжигание полей после уборки урожая запрещено законом и влечет административную ответственность.

«Помните: пренебрежение правилами - это угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - говорится в обращении МЧС.