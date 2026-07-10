Назначен новый директор Təhsil TV

Бахруз Назаров назначен директором образовательного телеканала Təhsil TV, являющегося вещательной платформой министерства науки и образования Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Azərbaycan müəllimi.

Свою трудовую деятельность Бахруз Назаров начал в сфере медиа. В разные годы он работал на различных должностях в независимой телерадиокомпании Space, информационном агентстве «Интерфакс-Азербайджан», телеканале ATV International и Yurd TV.

Кроме того, Бахруз Назаров занимал должность руководителя пресс-службы Государственного комитета АР по работе с диаспорой, директора департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а также был главным редактором журнала «Oil and Industry». Позже он занимал пост заместителя председателя правления Нахчыванского учебного центра, а затем возглавил правление учреждения.

В 2012 году Б.Назарову было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист», а в 2025 году он был награжден юбилейной медалью «150-летие азербайджанской национальной печати (1875–2025)».

Отметим, что телеканал Təhsil TV, являющийся вещательной платформой Министерства науки и образования Азербайджана, начал работу в 2015 году. В 2021 году он был зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью, учрежденное Институтом образования. Решением Аудиовизуального совета от 20 декабря 2022 года телеканал получил лицензию платформенного вещателя без права спутникового вещания.

Təhsil TV - это медиаплатформа, призванная оперативно, объективно и доступно информировать общественность о реформах в сфере образования, государственной политике, инновационных подходах и успешных практиках в данной области.