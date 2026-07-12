Сегодня день рождения азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде

Сегодня исполняется очередная годовщина со дня рождения родоначальника азербайджанской реалистической литературы, философа-материалиста и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундзаде. Напоминаем ключевые вехи биографии и творческого пути выдающегося просветителя, родившегося в 1812 году в Шеки и ушедшего из жизни 10 марта 1878 года в Тифлисе.

Мирза Фатали Ахундзаде родился в 1812 году в городе Шеки в семье мелкого торговца. В 1814 году его семья переехала в Иран, однако после развода родителей в возрасте семи лет Фатали вместе с матерью вернулся в Шеки к своему дяде. Его воспитанием и обучением Корану, восточным наукам, арабскому и персидскому языкам занимался Гаджи Алескер. Позже, во время учебы в медресе Гянджи в 1832 году, Ахундзаде познакомился с азербайджанским поэтом Мирзой Шафи Вазехом, который привил юноше интерес к светским наукам. Под этим влиянием Фатали поступил в шекинское русско-азербайджанское училище, а через год переехал в Тифлис, где поступил на государственную службу в канцелярию Главного управляющего на Кавказе переводчиком восточных языков.

Литературный путь автора начался со стихотворения "Шикаетнамэ", а международное признание ему принесла "Восточная поэма на смерть Пушкина". Осенью 1837 года в Тифлисе Ахундзаде познакомился с М.Ю.Лермонтовым, помогая ему изучать азербайджанский язык и записав с его слов сказку "Ашыг Гариб". Пик активного творчества пришелся на начало 50-х годов XIX века, когда им были созданы шесть комедий, включая "Мусье Жордан..." и "Хаджи Кара", а также повесть "Обманутые звезды". Мечта писателя о национальной театральной сцене воплотилась 10 марта 1873 года в Баку, когда под руководством Гасан бека Зардаби была поставлена пьеса "Везирь Лянкяранского ханства". Спустя ровно пять лет после этой исторической постановки, 10 марта 1878 года, писатель скончался.

Источник: Oxu.Az