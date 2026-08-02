Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на Первой Аллее почетного захоронения – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Международном центре мугама состоялась церемония прощания с выдающимся представителем современной азербайджанской литературы, народным поэтом Нариманом Гасанзаде, в которой приняли участие депутаты Милли Меджлиса и видные деятели науки и культуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили венок на мероприятие, где собравшиеся почтили память покойного и вспомнили его богатый творческий путь. После завершения прощания тело заслуженного деятеля искусств и персонального стипендиата главы государства было доставлено на Первую Аллею почетного захоронения, где после прочтения заупокойных молитв и возложения венков поэт был предан земле.

11:28

В Международном центре мугама проходит церемония прощания с народным поэтом Нариманом Гасанзаде.

Вней участвуют члены семьи поэта, друзья, деятели культуры и общественности, а также представители медиа.

Народного поэта похоронят на Первой Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Нариман Гасанзаде скончался накануне утром.

Источник: Report