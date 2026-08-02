Вахид Гаджиев: Строительство трассы Горадиз-Агбенд близится к завершению

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд находится на завершающей стадии.

Об этом заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на церемонии открытия VII Летнего лагеря диаспорской молодежи.

По его словам, многие компании заинтересованы в создании в регионе складских комплексов и логистических центров, расширении возможностей грузоперевозок и хранения.

"Все это придаст серьезный импульс экономическому развитию региона и его превращению в международный транспортный узел", - отметил он.

Гаджиев заявил, что масштабный проект "Великое возвращение" подразумевает не только возвращение людей в свои дома, но и развитие на освобожденных территориях бизнеса, образования, сферы услуг, а также рождение новых идей и возможностей.

Он отметил, что государство создает условия для реализации этого процесса, включая налоговые и таможенные льготы, финансовые механизмы для предпринимателей и поддержку инвесторов.

По его словам, в регионе развиваются сельское хозяйство, логистика, сфера услуг, туризм и культура. В Карабахском и Восточно-Зангезурском районах созданы две основные экономические зоны - Агдамский промышленный парк и Экономическая зона Аразской долины в Джебраиле. В последней уже действуют или реализуются проекты более 19 компаний-резидентов.