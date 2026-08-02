Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве: целью мог быть командующий ВКС Чайко - ВИДЕО

Вечером 1 августа во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi находился командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Александр Чайко. СБУ сообщала ему заочное подозрение о совершении военных преступлений в 2022 году.

Сам военный, которого считают одним из причастных к военным преступлениям против украинцев с 2022 года, не пострадал. Об этом пишет издание "Важные истории".

"О том, что взрыв в сталинской высотке был направлен против Чайко, сообщают Z-блогер Кирилл Федоров, пророссийский блог "Записки ветерана" и украинский мониторинговый канал Supernova+. Сам Чайко не пострадал", — пишут журналисты.

Также в сети появились кадры из ресторана, где проходило празднование. Во время съемки можно заметить надпись "Александр 55", именно столько командующему ПСК РФ исполнилось 27 июля.

Telegram-канад "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что среди гостей мероприятия были сотрудники ФСБ, генералы, депутаты и чиновники. Источник канала утверждает, что Чайко хотел объединить празднование дня рождения и назначение на должность главнокомандующего.

"Взрыв совершила "смертница", которую, вероятно, использовали "без ее ведома", а бомбу на входе взорвали дистанционно. Она сообщила стоявшему на охране правоохранителю, что в коробке подарок. После этого оба погибли. Мощность взрывчатки была эквивалентна килограмму". – пишут журналисты.

В то же время СБУ уже несколько лет объявляла заочное подозрение генерал-полковнику Чайко за совершение военных преступлений на Киевщине, Житормищине и в обстрелах Киева с 2022 года. Последнее подозрение было выдвинуто российскому командующему 29 июня 2026 по факту преступного приказа об обстреле Житомирщины 2022 года.

Пока официальные органы РФ не подтвердили факт присутствия генерала Чайка в московском ресторане. По состоянию на 2 августа известно о 3 погибших и 21 раненом в результате взрыва.

В ресторане Balzi Rossi мог находиться генерал РФ. После трагедии в российском информационном пространстве начали появляться сообщения о том, что в заведении в это время проходил закрытый банкет, на котором якобы присутствовали представители российской элиты.

Впоследствии стало известно о предполагаемом списке находившихся в заведении потенциальных топгенералов. По сообщениям местных, там проходило празднование Дня рождения одного из топ-генералов армии РФ.

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