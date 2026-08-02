Число жертв землетрясения в Японии достигло 38

Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии выросло до 38, еще по крайней мере 139 человек пострадали.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют сводные данные префектурных властей и спасательных служб.

Также по крайней мере 9 200 человек продолжают оставаться в эвакуационных центрах, куда они были перемещены сразу после удара стихии.

Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7.1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. В ликвидации последствий землетрясения участвуют, помимо спасательных и профильных служб, около 4 600 бойцов Сил самообороны Японии.