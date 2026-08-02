Рубинян: Процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном продвинулся дальше, чем с Турцией

Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном продвинулся дальше, чем армяно-турецкий диалог.

Об этом заявил кандидат на пост спикера Национального собрания Армении от правящей фракции Рубен Рубинян.

По его словам, Азербайджан раньше Турции снял запрет на железнодорожный транзит в Армению. Кроме того, между Ереваном и Баку уже осуществляется прямая торговля нефтепродуктами, что, по мнению политика, свидетельствует о более заметном прогрессе в двусторонних отношениях.

Говоря о нормализации армяно-турецких отношений, Рубинян отметил, что настало время для более активных шагов со стороны Анкары. Он подчеркнул, что не видит препятствий для установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией и открытия границы, заявив, что это могло бы произойти «хоть завтра».

При этом Рубинян признал, что процесс развивается медленнее, чем рассчитывал Ереван. Тем не менее, по его оценке, нормализация отношений с Турцией остается лишь вопросом времени.