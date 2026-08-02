Впервые без благословения Католикоса: парламент Армении нового созыва начал работу

В Армении начал работу парламент 9-го созыва.

Первое заседание открыл старейший по возрасту депутат Князь Гасанов.

Обращаясь к депутатам, он призвал представителей власти и оппозиции отказаться от политических разногласий и объединить усилия ради развития страны.

«Я прошу и требую оппозиционных и провластных депутатов быть едиными, оставить разногласия, сплотиться вокруг нашего государства и правительства для наилучшего пути развития нашей страны», — заявил Гасанов.

Особенностью первого заседания стало то, что оно впервые в истории независимой Армении прошло без благословения Католикоса всех армян Гарегина II. Этот шаг стал беспрецедентным на фоне продолжающегося конфликта между действующими властями страны и руководством Армянской апостольской церкви.

Ранее участие Католикоса в церемонии открытия работы нового парламента считалось неотъемлемой частью государственной традиции.