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Впервые без благословения Католикоса: парламент Армении нового созыва начал работу

First News Media13:33 - Сегодня
Впервые без благословения Католикоса: парламент Армении нового созыва начал работу

В Армении начал работу парламент 9-го созыва. 

Первое заседание открыл старейший по возрасту депутат Князь Гасанов.

Обращаясь к депутатам, он призвал представителей власти и оппозиции отказаться от политических разногласий и объединить усилия ради развития страны.

«Я прошу и требую оппозиционных и провластных депутатов быть едиными, оставить разногласия, сплотиться вокруг нашего государства и правительства для наилучшего пути развития нашей страны», — заявил Гасанов.

Особенностью первого заседания стало то, что оно впервые в истории независимой Армении прошло без благословения Католикоса всех армян Гарегина II. Этот шаг стал беспрецедентным на фоне продолжающегося конфликта между действующими властями страны и руководством Армянской апостольской церкви.

Ранее участие Католикоса в церемонии открытия работы нового парламента считалось неотъемлемой частью государственной традиции.

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