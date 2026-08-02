В Геранбое отец убил сына

В Геранбойском районе произошло убийство.

Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован на одной из центральных улиц города.

По предварительной информации, местный житель Ш. Асланов, 1969 года рождения, во время конфликта нанес своему сыну Эльвину Асланову, 1993 года рождения, ранения режущим предметом в доме, где они проживали.

От полученных травм Эльвин Асланов скончался на месте происшествия.

Тело погибшего передано в Геранбойское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения исследования.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре проводится расследование.