СБУ Украины нанесла удары по саратовскому НПЗ и аэродрому «Энгельс» в РФ — ВИДЕО

Силы обороны Украины в ночь на 2 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ.

Как передает Генштаб ВСУ в соцсети, на объектах зафиксированы попадания с последующим возгоранием.

«В ночь на 2 августа 2024 года в рамках снижения военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу „Саратовский“», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что Саратовский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и участвует в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

Кроме того, СБУ нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области России. По утверждению военного ведомства, эта воздушная гавань является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, регулярно используемые для нанесения ракетных ударов по Украине.

Также в Генштабе ВСУ сообщили о поражении других объектов противника, в частности нефтебазы «Людиновская» в Людинове Калужской области РФ, мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Навли Брянской области РФ.