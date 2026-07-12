В Азербайджане прошел вступительный экзамен, у 12 абитуриентов нашли мобильные телефоны

Государственный экзаменационный центр провел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей, в ходе которого 12 человек были отстранены за использование мобильных телефонов.

Экзамены были организованы в 24 городах и районах республики, включая Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджу, Сумгайыт, Абшерон, Шеки, Ленкорань, Губу и другие регионы. Для проведения сессии выделили 153 экзаменационных здания и 2658 залов, а к управлению процессом привлекли тысячи руководителей, наблюдателей и сотрудников пропускного режима. Всего в экзамене планировалось участие 36 356 абитуриентов, в том числе 65 человек с ограниченными возможностями здоровья, для которых создали специальные условия и залы, а незрячим кандидатам назначили индивидуальных помощников.

Оперативный штаб ГЭЦ контролировал ход тестирования, поддерживая связь со всеми объектами, и во всех зданиях процесс прошел строго по инструкции. Обработка экзаменационных протоколов и материалов начнется 13 июля. В связи с тем, что проверка заданий открытого типа требует времени, официальные результаты планируется объявить через две недели. Сегодня в 15:00 на YouTube-канале центра эксперты проведут прямую трансляцию с подробным разбором тестов и правильными ответами.

Источник: Bizim.Media