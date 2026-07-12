В Абшеронском районе вспыхнул сильный пожар: МЧС стянуло технику - ВИДЕО

На территории Абшеронского района Азербайджана начался сильный пожар, к тушению которого оперативно привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ответ на запрос СМИ, в настоящее время на месте происшествия продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. На объект незамедлительно прибыли живая сила и спецтехника противопожарной службы для борьбы с огнем.