Самолет из Астаны в Дубай вернули из-за ситуации на Ближнем Востоке

Авиакомпания Air Astana изменила расписание рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил перевозчик.

По информации авиакомпании, рейс KC205, вылетевший 12 июля из Астаны в Дубай в 07:10 по местному времени (06:10 по бакинскому времени), был перенаправлен обратно в аэропорт вылета. Кроме того, рейс KC897 по маршруту Алматы — Дубай, который должен был отправиться в 08:50 (07:50 по бакинскому времени), отменен.

В Air Astana отметили, что информация о дальнейших изменениях в расписании будет опубликована позднее.