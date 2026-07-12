 В ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 39° | 1news.az | Новости
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Общество

В ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 39°

First News Media13:10 - Сегодня
В ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 39°

В Азербайджане 13 июля ожидается температура воздуха до 39 градусов тепла.

Об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днём 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80 %, днём 50-55 %.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза, град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём 34-39° тепла, в горах ночью 14-18° тепла, днём 23-28°, местами 32-35° тепла.

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