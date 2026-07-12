TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в аварии автобуса в Гаджигабуле

В результате аварии пассажирского автобуса в районе села Муган Гаджигабульского района 28 пострадавших (12 мужчин, 7 женщин и 9 несовершеннолетних) с 06:00 12 июля были доставлены в отделения скорой медицинской помощи Центральных больниц Гаджигабула и Ширвана.

Об этом сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что у пострадавших диагностированы множественные травмы различных частей тела, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.