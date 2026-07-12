Необычный выпускной в Баку: мать и дочь одновременно завершили высшее образование

В Баку мать и дочь — Айгюн и Нармин Гасымовы — окончили высшие учебные заведения в один и тот же год.

Согласно информации, опубликованной на странице Azərbaycan Universitetləri в социальной сети, 44-летняя Айгюн завершила обучение в Азербайджанском государственном педагогическом университете, получив диплом с отличием.

Айгюн Гасымова поступила в АГПУ в 2022 году на специальность «Социально-психологическая служба в образовании», набрав на вступительных испытаниях 389 баллов. В этот же год ее дочь Нармин подала документы в Бакинский государственный университет и с результатом 638,4 балла была зачислена на юридический факультет, который к настоящему времени также успешно окончила.

Ранее заместитель министра образования и науки Азербайджана Идрис Исаев сообщал, что в 2024–2025 учебном году в высшие учебные заведения республики было зачислено более 73 тысяч студентов. При этом в стране зафиксирован заметный прирост обучающихся: на программах бакалавриата показатели увеличились на 36%, а в магистратуре прирост составил 70%.